В США выкупили обанкротившийся Silicon Valley Bank

Холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупил потерпевший в США крах банк Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральная корпорация страхования вкладов заключила соглашение о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, покупатель приобрел и принял все вклады и кредиты. Вкладчики SVB автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank.

Ранее президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в эфире CBS News, что проблемы банковской системы США могут приблизить экономику страны к рецессии. Он отметил, что сложившаяся ситуация в банковской системе может оказать негативное влияние на рынок недвижимости и строительную отрасль.

10 марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.