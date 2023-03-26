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Мишустин заявил, что социальные пенсии дополнительно проиндексируют с 1 апреля

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Сумму социальной пенсии повысят с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме, написала газета «Ведомости».

«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», – сказал Мишустин.

По словам председателя правительства, за год уровень социальной пенсии в России повысился на 13,5%. Новое повышение, как отметил премьер, улучшит уровень пенсионного обеспечения для 4 млн россиян.

Ранее 26 марта адвокат Игорь Ветров заявил, что сейчас ни один закон не обязывает пенсионеров совершать какие-то операции c использованием банковских карт, но есть несколько нюансов, когда выплаты могут приостановить.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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