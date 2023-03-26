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Российские власти одобрили возможность лизинга при постройке рыбопромысловых судов

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Правительство России одобрило возможность лизинга при постройке судов, которые будут использоваться для производства рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«Изменения позволят обеспечить возможность использовать механизм финансовой аренды (лизинга) при строительстве судов рыбопромыслового флота и производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции», — отметили в публикации.

21 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

До этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил изданию РБК, что на строительство около 250-270 гражданских судов будет выделено 130 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Евтухов добавил, что сейчас российские верфи строят уже 291 судно на 1 трлн рублей и финансирование на всю программу имеется. При этом на весь план строительства до 2035 года необходимо выделить не менее 3 трлн рублей, благодаря чему могут быть построены около 1,1 тыс. гражданских кораблей.

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