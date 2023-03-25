Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем, срывая сделки по прокладке оптоволокна

США ведут «подводную войну» с Китаем, срывая сделки по прокладке оптоволокна, пишет Reuters.

По данным агентства, власти США пытаются не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей. Около шести таких сделок уже было сорвано, отмечает агентство.

Отмечается, что китайская компания HMN Tech, которая принадлежит Huawei, три года была близка к заключению контракта по прокладке кабеля. Но в итоге исполнителем заказа была выбрана американская SubCom LLC, утверждает источник.

Ранее в сенат конгресса США внесли законопроект о запрете кредитования Китая Всемирным банком. Об этом в ходе заседания сената сообщил республиканец Джон Баррассо.

По его словам, США обязаны убедиться, что их деньги и ресурсы направляются тем странам, которые больше всего в них нуждаются, а не Китаю.

Законопроект обязывает главу минфина США дать указания американским представителям «возражать против любого кредита, продления или технической помощи Китаю со стороны банка».