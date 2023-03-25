Товарооборот между Россией и Испанией вырос на 8,5%, достигнув почти 9 млрд евро

Товарооборот между РФ и Испанией в 2022 году вырос на 8,5% по сравнению с 2021 годом, заявили в посольстве России в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 9 млрд евро.

«Несмотря на присоединение Мадрида к нелегитимным антироссийским санкциям ЕС и общий негативный фон в наших отношениях, двусторонний товарооборот в 2022 году продемонстрировал позитивную динамику...» — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

По сравнению с 2021 годом товарооборот составил 8,9 млрд евро.

«Такие показатели в значительной степени можно объяснить наращиванием поставок сюда отечественного СПГ (на 46%) и в целом подросшими стоимостными объемами топливно-энергетической продукции», — добавили в диппредставительстве.

Ранее уточнялось, что Испания недосчиталась свыше 1 млн туристов из России. Сильно сказалось на пассажиропотоке туристов из РФ, как подчеркивается, закрытие прямого авиасообщения с Испанией.