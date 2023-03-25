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Юань вошел в тройку самых популярных у россиян валют для сбережений

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Depositphotos

Юань вошел в топ-3 самых популярных у россиян валют для сбережений. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

По данным ЦБ, самая востребованная у россиян валюта для сбережений по-прежнему — рубль. Его выбирают 34,9% граждан. Доллар США — 28,3%. На третье место вышел юань с показателем 17,4%. Выбор в пользу евро сделали 8% россиян.

«Популярность китайской денежной единицы — прямое следствие укрепления отношений Москвы и Пекина, в частности расширения двусторонней торговли в национальных валютах. Пример физлицам подает и ЦБ: часть международных резервов перевел в юани, избавившись от лишних долларов и евро», — следует из материала.

По данным регулятора, к началу февраля россияне хранили в валюте 7,3 трлн рублей. Это максимум с 2018 года, когда начали публиковать такую информацию.

Во второй половине ноября 2022 года агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса сервиса Moneyman сообщило, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам «дружественных» стран. Среди наиболее популярных расчетных единиц — китайский юань, казахстанский тенге и арабский дирхам.

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