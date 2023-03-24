«Ведомости»: поставки по нефтепроводу «Дружба» в Европу в феврале сократились втрое

Поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в европейские страны в феврале 2023 году сократились втрое относительно февраля 2022 года и составили 939,3 тыс. тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Министерства энергетики России.

По данным издания, сокращение поставок связано со снижением экспорта в Германию, Польшу и Словакию. При этом в феврале 2023 года Россия на 55,8% нарастила поставки в Чехию, до 405 тыс. тонн. В Словакию поставки упали вдвое, до 215 тыс. тонн, в Венгрию снизились на 16%, до 319,6 тыс. тонн. Поставки в Польшу и Германию полностью прекратились.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что власти страны планируют направить еще 20 тыс. тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию в апреле 2023 года. В компании сообщали, что в декабре 2022 года оператором была направлена годовая заявка на транспортировку в этому году 1,2 млн тонн нефти Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи нефти «Адамова застава» для поставки в ФРГ.