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Дания намерена поднять объект, обнаруженный рядом с «Северным потоком»

Дания пригласила оператора «Северного потока» поднять найденный около газопровода объект

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора «Северного потока», компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике DEA.

Уточняется, что власти Дании решили поднять обнаруженный ранее объект на поверхность с целью выяснения его природы. Операции будет производиться при содействии датского министерства обороны.

15 марта британская газета Daily Mail сообщала, что под трубопроводом «Северный поток-2» был обнаружен странный объект.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что «судя по всему», для осуществления диверсии на «Северных потоках» были заложены несколько взрывных устройств, одни из которых взорвались, а другие — нет.

Позднее датская газета Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов и документы властей Дании, писала, что найденный на российском газопроводе объект мог находиться там давно. Издание отмечало, что до сих пор информации о природе данного «артефакта» крайне мало.

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