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Стивен Сигал открыл бизнес в России

Стивен Сигал с сыном основал в России компанию по продаже напитков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Американский киноактер и продюсер Стивен Сигал зарегистрировал в РФ компанию «Пять элементов», которая будет производить и продавать безалкогольные напитки. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

В материале указывается, что, согласно базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО было оформлено 22 марта. Отмечается, что соучредителем предприятие выступил 33-летний сын артиста Доминик Сан Рокко Сигал. Помимо того, в системе ЕГРЮЛ сказано, что сын Сигала имеет гражданство Российской Федерации.

По информации издания, главным видом деятельности ООО «Пять элементов» значится «Деятельность холдинговых компаний», а дополнительными — производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды и другие. В качестве юридического адреса компании указана улица Матросская Тишина в районе столичных Сокольников.

Ранее Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.

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