Экс-депутат бундестага Шик заявил о необходимости регулирования деятельности банков в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) необходимо регулировать банковскую деятельность, так как текущая ситуация похожа на «лихорадочную игру в покер» 2008 года, когда все было нестабильно, но ничего не делалось. Об этом изданию Die Zeit заявил экс-депутат бундестага Герхард Шик.

«Как минимум с 2008 года мы знали, насколько все нестабильно. Мы хотели гарантий, в том числе того, что интересы налогоплательщиков, наконец-то, не будут ущемляться. Но затем финансовое лобби все спустило на тормозах, и вот теперь мы имеем то, что имеем. Конечно, это поглощение поначалу всех успокоит, но это совсем не значит, что банковский кризис преодолен», — отметил Шик.

По его словам, недавно происходили такие же большие скачки в финансовом секторе, как это было в 2008 году, когда случился крах банка Lehman Brothers. При этом в 2008 году начались определенные реформы и регулирование банков, но из-за политики тогдашнего главы ЕЦБ Марио Драги все изменения были прекращены. В итоге, остановившись на полпути, сейчас происходит результат того, что регион так и остался неподготовленным к кризисам.

Он добавил, что в реальности обанкротившиеся банки должны ликвидироваться. Но в случае с Credit Suisse швейцарское правительство сильно испугалось, так как у организации сотни дочерних фирм, на которые крайне отрицательно бы повлиял крах банка.

19 марта зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что главная причина недавних финансовых затруднений Запада заключается в том, что финансовые регуляторы США и Евросоюза – Федрезерв и ЕЦБ – крайне долго проводили мягкую денежно-кредитную политику. В итоге американские банки скупили много активов по завышенным ценам.