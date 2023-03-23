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Юдаева: нужно внимательно изучить и сделать выводы из ситуации с банками США

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Мария Девахина/РИА Новости

Нужно внимательно изучить и сделать выводы из ситуации в банковском секторе США. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Нужно учиться не только на своих, но и на чужих ошибках. У нас есть повод для этого, чтобы задуматься. Но этот случай [ситуация с банками США] нужно внимательно посмотреть, изучить и понять, может или не может это сказаться на нас», — отметила Юдаева, комментируя соответствующую тему.

Ее слова передало агентство ТАСС.

Юдаева охарактеризовала банковский кризис в США фразой: «Никогда такого не было, и вот опять».

Ранее колумнист Кеннет Рапоза выразил мнение, что российская банковская система оказалась устойчивее западной.

«Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии», — подчеркнул колумнист.

16 марта президент РФ Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу, если они будут направлены на развитие российского бизнеса.

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