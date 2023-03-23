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Бывший первый зампред ЦБ выступил против уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Экс-зампред ЦБ Швецов выступил против уголовной ответственности за операции с криптовалютой

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Бывший первый зампред Центробанка Сергей Швецов выступил против того, чтобы в России была введена уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют. Его цитирует издание РБК.

«Про цифровую валюту — зачем какая-то уголовная ответственность, слушайте, у нас был опыт [первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 годах Никиты] Хрущева, когда расстреливали за 20 долларов. Нам точно туда не надо, это не то, что мы хотим увидеть», — отметил Швецов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что закон о цифровом рубле будет принят в апреле. Ранее Аксаков отметил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране. В соответствии с ним, ЦФА запрещается оплачивать товары, работы и услуги в России. Целью закона является повышение инвестиционной привлекательности цифровых прав для бизнеса и предотвращение использования ЦФА как средства платежа.

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