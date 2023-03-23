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Премьер Мишустин: правительство России проиндексирует МРОТ на 18% с 1 января 2024 года

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России проиндексирует с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом он заявил во время отчета правительства в Государственной Думе.

Он отметил, что одной из задач на текущий год является повышение благосостояния россиян.

«В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента (РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru») проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — заявил Мишустин.

22 февраля Мишустин заявлял, что поручение президента о повышении уровня заработных плат выполнят, уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют дополнительно на 10%.

6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году.

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