Мишустин заявил, что РФ избежала внешней блокировки торговли внутри страны из-за действий ЦБ

Благодаря четкой работе Центрального банка работа кредитных организаций пришла в норму, а Россия избежала внешней блокировки торговли внутри страны. Об этом во время выступления в Госдуме заявил вице-премьер РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря быстрым и четким действиям руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны», — отметил Мишустин.

По его словам, Банк России подготовил соответствующие меры по стабилизации ситуации после поручения президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что ситуация нормализовалась благодаря заранее выстроенной платежной и расчетной инфраструктуре. Кроме того, замена доллара и евро во внешней торговле помогла расширить операции уже с дружественными странами.

Ранее в четверг в статье для Forbes колумнист Кеннет Рапоза написал, что банковская система РФ оказалась устойчивее западной. Он указал, что такая ситуация сложилась из-за грамотных действий Центрального банка России.