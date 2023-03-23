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Handelsblatt: прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых во взрывах на «СП»

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Swedish Coast Guard/AP

Генеральная прокуратура Германии пока не смогла установить личности подозреваемых во взрывах на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на генпрокурора ФРГ Петера Франка.

«Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных», – цитирует Handelsblatt Франка.

Генпрокурор Германии заявил, что оценка следов и предметов, которые были обнаружены на судне, на сегодняшний день продолжается. По его словам, личности преступников и их мотивы являются предметом этого расследования.

«Сейчас невозможно сделать убедительные заявления по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия», – добавил Франк.

Ранее датская газета Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов и документы властей Дании, сообщала, что найденный на российском газопроводе «Северный поток» объект, о котором упоминал президент России Владимир Путин, мог находиться там давно.

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