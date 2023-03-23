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Депутат Госдумы Аксаков: закон о цифровом рубле примут в апреле

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о цифровом рубле будет принят в апреле. Об этом он сообщил во время выступления на Российском форуме финансового рынка, передает РИА Новости.

«Он сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем», — сказал Аксаков о принятии закона.

По его словам, после введения цифрового рубля финансовые активы получат импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.

Ранее Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране.

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