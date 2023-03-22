«Укргидроэнерго»: убытки гидроэнергетики Украины составили более $1 млрд из-за конфликта

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сиротин заявил, что в результате военного конфликта убытки гидроэнергетики Украины сегодня составляют более $1 млрд. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

Сиротин сообщил, что на данный момент зафиксировано более 30 попаданий в гидроэнергетические объекты Украины с начала массированных обстрелов по энергетической системе страны.

«Предварительная сумма убытков «Укргидроэнерго» достигает около 40 млрд гривен (более $1 млрд)», — сказал он.

Ранее председатель государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян заявлял, что на полное восстановление поврежденной энергосистемы страны понадобятся годы.

С 10 октября ВС РФ начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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