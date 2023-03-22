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В России снизился спрос на бизнес-литературу до 28% из-за падения интереса к жанру

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Объем продаж бизнес-литературы в штуках упал в феврале на 28% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение сервиса для чтения электронных книг «ЛитРес».

В компании объяснили тренд снижением интереса к жанру. Гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин в свою очередь оценил падение продаж в этой категории на уровне 25%.

По словам руководителя редакционной группы издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Ольги Киселевой, продажи бизнес-литературы относительно 2022 года оказались стабильны: «Разница с 2022 годом менее 1%».

Как отметили в издательской группе «Эксмо-АСТ», в целом по итогам 2022 года объем продаж книг без учета учебной литературы в России вырос на 10%. В февральском отчете Российской книжной палаты говорилось о снижении на 0,3% показателя выпуска книг и брошюр в России по итогам 2022 года.

Во второй половине декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому небольшие книжные магазины могут до 1 января 2025 года получить господдержку.

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