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Минфин США ввел санкции против компаний, якобы помогающих Ирану в производстве БПЛА

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Global Look Press

Министерство финансов США заявило о введении санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, которые оказывают, по мнению Вашингтона, поддержку Ирану в сфере производства беспилотников и вооружений. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в координации с Федеральным бюро расследований ввело рестрикции в отношении четырех компаний и трех человек в Иране и Турции за причастность к закупкам техники, включая европейские двигатели для БПЛА, с целью поддержки программ Ирана по производству беспилотников и вооружений», — сказано в документе.

20 марта глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявляла, что страна ввела санкции в отношении 13 граждан Ирана, а также одной организации из-за якобы причастность к поставкам беспилотников в Россию.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вновь назвал фейками заявления о применении российскими военными иранских дронов на Украине.

9 марта стало известно, что в США приняли новые санкции в отношении Ирана, а также физических и юридических лиц, базирующихся в Китае.

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