Минсельхоз откажется от плана по росту потребления рыбы до 25 кг на россиянина

Задача по увеличению потребления рыбы в РФ до уровня 25 кг на человека в год является недостижимой и ее намерены убрать из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщает РБК.

Издание ссылается на проект поправок, который опубликован Минсельхозом на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ, в который могут быть внесены изменения, утверждался в 2014 году главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В пояснительной записке говорится, что государственную программу следует привести в соответствие с обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Речь о программе до 2030 года.

В СМИ также добавили, что в Минсельхозе и Росрыболовстве теперь не рассматривают рост уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах россиянами в качестве одной из целей.

Ранее «Коммерсантъ» передавал, что эксперты предупредили о сокращении потребления рыбы в России в ближайшие годы.