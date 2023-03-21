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Минсельхоз откажется от плана по росту потребления рыбы до 25 кг на россиянина

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Задача по увеличению потребления рыбы в РФ до уровня 25 кг на человека в год является недостижимой и ее намерены убрать из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщает РБК.

Издание ссылается на проект поправок, который опубликован Минсельхозом на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ, в который могут быть внесены изменения, утверждался в 2014 году главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В пояснительной записке говорится, что государственную программу следует привести в соответствие с обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Речь о программе до 2030 года.

В СМИ также добавили, что в Минсельхозе и Росрыболовстве теперь не рассматривают рост уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах россиянами в качестве одной из целей.

Ранее «Коммерсантъ» передавал, что эксперты предупредили о сокращении потребления рыбы в России в ближайшие годы.

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