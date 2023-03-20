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Глава ТПП: бизнес ждет от визита главы КНР открытия новых рынков товаров и услуг

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Mark Schiefelbein/AP

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Об этом РИА Новости сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Визит Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Ожидаем решений, способствующих эффективному преодолению внешних факторов, дестабилизирующих международное торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое сотрудничество», — сказал Катырин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщал ТАСС.

«Председатель Си не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», — подчеркнул Песков.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в столичный Кремль для участия в неформальной встрече в формате тет-а-тет с Путиным.

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