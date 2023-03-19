Мантуров: строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет с опережением

Министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что госкорпорация «Росатом» строит АЭС «Эд-Дабаа» в Египте с опережением установленных сроков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пока идем с опережением», — сказал Мантуров.

11 февраля посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко заявил, что строительство первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» идет по графику и даже с опережением.

До этого старший вице-президент инжинирингового дивизиона российской госкорпорации — АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») Александр Корчагин сообщил, что 19 ноября 2022 года корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.

В конце июня 2022 года в Управлении по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) заявили, что выдали «Росатому» лицензию на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Соглашение между правительствами Египта и России о строительстве атомной электростанции было заключено в ноябре 2015 года в Каире.