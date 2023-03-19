В Минпромторге РФ заявили о работе по созданию торгового представительства в Нигерии

Заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил, что Россия ведет работу по учреждению торгового представительства в Нигерии. Об этом он сообщил в ходе заседания круглого стола «Законодательный ответ на экономические вызовы» на конференции «Россия-Африка», передает ТАСС.

«В прошлом году был начат маневр с точки зрения распределения торгпредств. Во втором квартале текущего года планируется открыть торговое представительство в Эфиопии, решение правительства принято», — заявил Осьмаков.

Он также отметил, что ведомство работает над открытием торговых представительств в других странах Африки.

Ранее Осьмаков заявлял, что Россия собирается создать на территории Африки собственную лизинговую компанию.

До этого сообщалось, что авиакомпании России, летающие на самолетах Superjet 100, из-за санкций столкнулись с нехваткой производимых в США свечей зажигания для российско-французских моторов, сообщал РБК.

Как ранее заявляли в Минтрансе, на развитие авиаотрасли в России выделят 627 млрд руб. до 2030 года, сообщал «Коммерсантъ».