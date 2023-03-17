Минэнерго Украины: страна планирует начать производство ядерного топлива

В Министерстве энергетики Украины заявили, что страна планирует начать производить ядерное топливо, которое должно будет заменить российское на европейском рынке. Об этом говорится в социальных сетях Минэнерго.

«По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Украина уже начала производить составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Позднее планируется начать производить топливо и для блоков ВВЭР-440. Отмечается, что проект реализует украинский «Энергоатомом» в рамках сотрудничества с компанией из США Westinghouse.

«Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также захотели Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран», — добавили в Минэнерго.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко назвал тупиковой ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).