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Путин предложил увеличить сроки льготного кредитования по промышленной ипотеке до 15 лет

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть идею по изменению сроков льготного кредитования по промипотеке с 7 до 15 лет. Об этом глава государства заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которой ведется на сайте Кремля.

«Что касается льготирования, увеличения сроков льгот, имеющихся по промышленной ипотеке, это, как вы понимаете, отдельная тема, это экономический блок правительства, Минфин прежде всего, конечно, должны поработать. Я прошу коллег это сделать», — отметил Путин.

Ранее в четверг Путин заявил, что экономика РФ начинает развиваться «по новой модели». По его словам, промышленники и предприниматели особенно востребованы сейчас, когда российская экономика «начинает развиваться по новой модели».

До этого Путин заявил, что власти РФ будут поддерживать «ответственный» бизнес и компании, нацеленные на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Глава государства также отметил, что «безусловно должны будут поддерживаться» компании, которые вкладывают ресурсы в исследования, разработки, создание технологических платформ и торговых марок, а не нацеленные на краткосрочный результат.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина по ходу пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на товары экспорта.

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