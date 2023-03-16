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Китайский магнат был арестован в Нью-Йорке

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Tyrone Siu/Reuters

Китайский магнат Го Вэньгуй, тесно связанный с советником бывшего президента США Дональда Трампа, был арестован в Нью-Йорке по обвинению в краже миллиарда копий документов у сторонников его антипекинской деятельности. Об этом сообщил Bangkok Post.

Арест Го произошел через девять лет после того, как бывший миллиардер, занимающийся недвижимостью, бежал из Китая в 2014 году, столкнувшись с обвинениями в мошенничестве и коррупции, даже когда он стал откровенным критиком взяточничества в китайском правительстве.

Этим сторонникам было предложено делать пожертвования или инвестировать в контролируемые Гуо некоммерческие организации и предприятия, включая группу GTV Media, директором которой был Стив Бэннон, ключевой советник Дональда Трампа.

Но министерство юстиции заявило, что Го и Дже перенаправили средства для собственных нужд, в том числе для поместья и яхты Го в Нью-Джерси, изготовленного на заказ спортивного автомобиля Bugatti и двух матрасов по $36 тыс. каждый.

«Мошеннические инвестиционные аферы делают жертвами невинных людей, что в конечном итоге подрывает доверие общественности к целостности финансовых систем», — сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл.

Го прибыл в Соединенные Штаты в 2015 году после того, как спасся от репрессий против китайских миллиардеров и коррумпированных чиновников со стороны администрации Си.

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