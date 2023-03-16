Путин: внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого роста

Президент России Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что внутренний спрос в стране вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, а в апреле темпы роста розничного товарооборота достигнут не менее 5%. Об этом сообщает РИА Новости.

«По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске», — сказал он, добавив, что, согласно данным экспертов, внутренний спрос «вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста».

Ранее пресс-служба Кремля сообщала о принятии президентом России 16 марта участия в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и проведении отдельной встречи с членами бюро.