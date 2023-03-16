ТАСС: Япония в феврале закупила у России нефть по $68 за баррель, что выше потолка цены

Япония в феврале 2023 года закупила у России небольшой объем нефти по средней цене $68,5 за баррель, что выше лимита цен, который был установлен Токио совместно с другими государствами для российской нефти за исключением поставок с проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты на основе опубликованной 16 марта статистики японского Минфина.

Отмечается, что в феврале Токио закупило у Москвы 37 тыс. килолитров нефти (около 232,7 тыс. баррелей). Общая стоимость импорта составила $15,945 млн. То есть стоимость одного барреля из этой партии составляла $68,52, что превышает установленный странами G7 потолок цен на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из России с 60 до $51,45 за баррель.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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