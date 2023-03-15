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Путин сообщил, что товарооборот России и Сирии вырос на 7% за 2022 год

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром аль-Асадом сообщил, что товарооборот за 2022 год с Сирией вырос на 7%, сообщает ТАСС.

«Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», — заявил Путин.

В 2021 году товарооборот России и Сирии составлял $203 млн. Россия, в основном, поставляет в Сирию продовольствие и минеральные удобрения, а также продукцию химической промышленности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе переговоров обсудят двусторонние отношения и урегулирование ситуации вокруг Сирии.

Башар аль-Асад возложил венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего почтил минутой молчания память павших воинов.

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