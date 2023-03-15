Народный банк КНР: необходимо должным образом отвечать на давление США и Запада

Народный банк Китая в заявлении по итогам собрания своего партийного комитета сообщил, что нужно должным образом отвечать на давление США и стран Запада. Сообщение финансового регулятора Китая привел «Прайм».

«(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада», — цитирует «Прайм» сообщение.

Регулятор также отметил, что нужно продолжить предотвращать и устранять финансовые риски, скорректировать в сторону улучшения план реагирования на чрезвычайные ситуации, способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. Также Народный банк КНР подчеркнул, что необходимо укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности и поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти приняли правильное решение в острый момент и не стали жестко регулировать работу финансового рынка. В итоге, несмотря на санкции, ситуация в стране стабилизируется, курс рубля избежал резкого и долгосрочного падения. Глава ЦБ, в свою очередь, сконцентрировала влияние на дальнейших рисках из-за санкций. Например, Эльвира Набиуллина напомнила, что почти все товары сейчас производятся с участием импорта.