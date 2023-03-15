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На российские активы Lipton нашелся покупатель

«Объединенная чайная компания» обратилась в ФАС для покупки активов Lipton в РФ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Активы покинувшего РФ производителя чая Lipton компании Ekaterra могут быть интересны инвесторам и в последствии выкуплены «Объединенной чайной компанией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь о вероятной сделке по покупке мощностей, обеспечивающих выпуск до 16 тыс. тонн чая в год.

По информации СМИ, сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Как объясняется, Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra.

Известно, что уведомление появилось в базе ФАС. Подробности предстоящей сделки не приводятся.

В прошлом году сообщалось, что производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton. Российское подразделение Ekaterrа захотели купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая.

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