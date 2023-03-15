Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчета средних зарплат

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Раздражение россиян от подсчета средних, а не конкретных зарплат является понятным. Однако российские власти все равно должны ориентироваться на такие показатели, приводит слова президента Владимира Путин ТАСС.

На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Путин обсудил с чиновником в том числе размер средней зарплаты в регионе. Цыденов заявил, что этот показатель в настоящее время находится на уровне 53 тыс. руб., однако не все местные жители согласились с подобной оценкой, уточняется в статье.

«Конечно, (метод подсчета именно средних, а не конкретных зарплат — «Газета.Ru») вызывает у людей некое раздражение. Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться», — заявил Путин.

В ходе деловых переговоров стороны также обсудили и другие экономические показатели региона. В частности, Цыденов отметил, что за последнее время увеличился размер инвестиций в основной капитал. Путин счел данную тенденцию важной, так как подобный рост создает задел для будущего развития республики, заключается в заметке.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране за последнее время наметился тренд на повышение уровня зарплат. При этом также наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть