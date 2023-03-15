Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчета средних зарплат

Раздражение россиян от подсчета средних, а не конкретных зарплат является понятным. Однако российские власти все равно должны ориентироваться на такие показатели, приводит слова президента Владимира Путин ТАСС.

На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Путин обсудил с чиновником в том числе размер средней зарплаты в регионе. Цыденов заявил, что этот показатель в настоящее время находится на уровне 53 тыс. руб., однако не все местные жители согласились с подобной оценкой, уточняется в статье.

«Конечно, (метод подсчета именно средних, а не конкретных зарплат — «Газета.Ru») вызывает у людей некое раздражение. Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться», — заявил Путин.

В ходе деловых переговоров стороны также обсудили и другие экономические показатели региона. В частности, Цыденов отметил, что за последнее время увеличился размер инвестиций в основной капитал. Путин счел данную тенденцию важной, так как подобный рост создает задел для будущего развития республики, заключается в заметке.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране за последнее время наметился тренд на повышение уровня зарплат. При этом также наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты.