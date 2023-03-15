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Доля перелетов в обход Москвы впервые достигла половины всех маршрутов по России

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Доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве по итогам 2022-го впервые составила 50% от общего количества внутренних перелетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения.

В 2019 году в обход столицы летали 39% всех внутренних авиарейсов, в 2020-м — 45,6%, в 2021-м — 46,3%.

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество межрегиональных рейсов в обход Москвы до 50%.

Ранее россияне рассказали, с какими неприятными случаями чаще всего сталкивались в путешествиях. С неприятными ситуациями в путешествиях сталкивались 87,1% россиян, только 12,9% удалось их избежать. При этом самыми распространенными причинами неприятностей стали длительная задержка или отмена рейса, языковой барьер, неумение ориентироваться в другом городе или стране и опоздание на рейс. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования отелей Check in, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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