Заказчики из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока интересуются электросудами РФ

В пресс-службе компании Sitronics Group заявили, что заказчики из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока проявляют интерес к российским судам на электродвижении. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши электросуда являются воплощением мировых передовых технологий. Интерес к ним проявляют не только российские, но и зарубежные заказчики, к примеру, из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Поэтому мы готовимся к увеличению производственных мощностей и рассматриваем варианты контрактной сборки на местах», — заявил исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Ранее стало известно, что наращивание товарооборота с Китаем, Индией и Турцией помогает российской экономике оставаться на плаву, несмотря на действие масштабных западных санкций. Благодаря этому ограничительные меры оказались не столь эффективны.

Кроме того, помимо наращивания двустороннего оборота в энергетической сфере Россия и Китай также сближаются на валютном рынке. Так, крупные компании из РФ начали выпуск корпоративных облигаций в юанях, а российское правительство намерено выпустить аналогичные государственные займы.