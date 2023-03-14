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Все офисы «Газпрома» в Казани объединятся «под одной крышей»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«Газпром трансгаз Казань» возведет новый комплекс, в котором разместятся основные производственные и финансовые структуры компании, которые разбросаны в разных районах столицы Татарстана, передает «Реальное время». Уточняется, что организация до сих пор не имеет современного высокотехнологичного офисно-диспетчерского центра.

В будущей штаб-квартире разместятся «Газпром межрегионгаз Казань», «Газпромгаз надзор», филиал «Газпромбанка», филиал страховой компании «Согаз», а также абонентский пункт. Финансировать строительство компания собирается за счет собственных средств в рамках инвестпрограммы. Общий объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что глава компании «Газпром экспорт», заместитель председателя правления российского энергетического холдинга «Газпром» Елена Бурмистрова перейдет на работу в Газпромбанк и станет вице-президентом кредитной организации.

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