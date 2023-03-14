Биткоин подорожал на 16%, до $26 тысяч впервые с 21 февраля

Первая криптовалюта в мире биткоин выросла в цене на 16%, до $26 тыс. впервые с 21 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

К 16:45 (мск) биткоин торгуется на уровне $26 022, повысившись за последние 24 часа на 16,26%.

Накануне биткоин повышался в цене на 18%, до $24,4 тыс. Рост первой криптовалюты происходит на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB).

На этой неделе американский инвестор, финансовый обозреватель, инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». Инвестор имел в виду, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет печатать доллары для поддержки «больной» национальной экономики после банкротства занимавшего 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США SVB.

В первой половине февраля Кийосаки заявил, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. уже к 2025 году.

В январе основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи выразил мнение, согласно которому стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет.