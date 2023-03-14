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Основатель Citadel Гриффин считает, что «американский капитализм стал рушиться на глазах»

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Pexels

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин утверждает, что на фоне последних событий в экономике американский капитализм «стал рушиться на глазах». Об этом сообщает Financial Times.

Бизнесмен прокомментировал меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank. По его словам, из-за того, что власти Соединенных Штатов «полностью выручили вкладчиков» началась потеря финансовой дисциплины.

«Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — добавил Гриффин.

Он не исключил, что в будущем будут и другие сложности в экономике США.

Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к тому, что управление рисками имеет важное значение», — пояснил миллиардер.

Как добавил предприниматель, можно было бы решить проблему морального риска в экономическом секторе с «позиции силы».

Ранее в Axios предположили, что США грозит «катастрофический» кризис банковской системы.

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