В России предложили способ исключить продажу просроченных лекарств

Минздрав России выступил с предложением расширить на лекарственные препараты эксперимент по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченных товаров. Об этом сказано в проекте доклада министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко президенту страны Владимиру Путину, передает ТАСС.

Согласно проекту документа, «в целях недопущения продажи лекарственных препаратов с истекшим сроком годности видится целесообразным включение» таких препаратов в проводимый с 1 февраля 2023 года на территории страны эксперимент, исключающий «техническую возможность продажи определенных категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности».

В эксперименте, который будет длиться до 1 августа текущего года, принимают участие отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и ряд слабоалкогольных напитков. Продукция, которая не допускается к продаже, отслеживается при помощи средств маркировки государственной системы «Честный знак». Среди табачной и никотинсодержащей продукции в эксперименте участвуют курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Как сообщили агентству в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), в учреждении готовы провести такой эксперимент в случае принятия соответствующего решения.

Там указали, что всего в прошлом году система «Честный знак» в автоматическом режиме зафиксировала небольшую долю нарушений, связанных с продажей просроченных медикаментов в аптеках от общего объема продаж — около 80 тыс. упаковок в месяц по всей России.

«Это менее 1% от общего объема продаж», — заявили в ЦРПТ.

Как отметили в центре, тем не менее с этой проблемой надо бороться, поскольку нарушения на рынке все же происходят, а просроченные препараты могут быть опасны для здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецептов.