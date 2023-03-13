Песков отреагировал на слухи о желании Индии соблюдать лимит цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть, заявил, что РФ ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах. Он рассказал об этом в беседе с журналистами.

«Мы ориентируемся в данном случае <...> на контакты с нашими контрагентами в Индии», — указал Песков.

По его словам, на этот счет есть определенные решения, принятые президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подкрепленные соответствующими документами, на основе которых и планируется контактировать по поводу лимита цен на отечественные нефтепродукты.

Ранее Bloomberg писало, что Индия не станет нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель. Власти страны попросили индийских трейдеров и банки придерживаться западных санкционных требований. Также СМИ сообщают, что России непросто выводить из Индии деньги — партнеры платят рупиями. Подробнее — в материале «Газета.Ru».