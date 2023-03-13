Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков отреагировал на слухи о желании Индии соблюдать лимит цен на нефть

Песков заявил, что РФ ориентируется на контакты с Индией в вопросе о потолке цен на нефть

close
100%
РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть, заявил, что РФ ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах. Он рассказал об этом в беседе с журналистами.

«Мы ориентируемся в данном случае <...> на контакты с нашими контрагентами в Индии», — указал Песков.

По его словам, на этот счет есть определенные решения, принятые президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подкрепленные соответствующими документами, на основе которых и планируется контактировать по поводу лимита цен на отечественные нефтепродукты.

Ранее Bloomberg писало, что Индия не станет нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель. Власти страны попросили индийских трейдеров и банки придерживаться западных санкционных требований. Также СМИ сообщают, что России непросто выводить из Индии деньги — партнеры платят рупиями. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть