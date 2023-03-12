Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнал о решении Нью-Дели не нарушать санкции против Москвы

close
100%
Depositphotos

Индия не станет нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседника издания, чиновники из индийского правительства попросили кредитные организации и трейдеров придерживаться всех ограничительных мер. Представители США, другие страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и индийские власти обсуждали этот вопрос в кулуарах саммита G20.

Источник Bloomberg отметил, что западные страны остались довольны позицией Нью-Дели. Официально Индия ни разу не заявляла, что будет поддерживать санкции и ценовой потолок на нефть.

Накануне издание «Новые Известия» написало, что российские экспортно-сырьевые компании столкнулись с трудностями при выводе денег от продажи энергоресурсов из Индии. Это обусловлено особенностями местного финансового регулирования, из-за чего вывести рупии из страны представляется крайне сложной задачей.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть