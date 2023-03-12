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Татарстан запланировал нарастить экспорт халяльной продукции на 20% в 2023 году

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Максим Блинов/РИА Новости

В Минсельхозе Татарстана запланировали нарастить объем экспорта халяльной продукции по итогам 2023 года до $8 млн. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы ведомства республики Марата Зяббарова.

«На текущий год мы ставим планку себе около $8 млн. В принципе, есть понимание, с кем по этому направлению идти, кого в дальнейшем развивать, рынки сбыта тоже, в принципе, у нас понимание есть», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

По его словам, в 2022 году экспорт халяльной продукции из Татарстана составил $6,5 млн. В основном республика продает свою дозволенную к употреблению мусульманам продукцию странам СНГ и арабским государствам.

В первой половине января пресс-служба фонда «Росконгресс» сообщила, что на базе Роскачества в России создадут Национальный центр компетенций в области халяльной продукции.

В июле прошлого года издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило о флаге в поддержку ЛГБТ-сообщества, который повесили на стены мечети в Германии.

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