Эксперт: Евросоюз из-за отказа от импорта из РФ не сможет вернуться к дешевому газу

Европейские страны с прекращением импорта трубопроводного газа РФ, являющегося наиболее привлекательным с точки зрения стоимости добычи, не вернутся к дешевому газу в дальнейшем, считает директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль утверждал, что страны ЕС не намерены возвращаться к дешевому газу в будущем.

«Все правильно, потому что сейчас происходит политически обусловленный отказ от самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы трубопроводного газа из России», — пояснила эксперт.

В результате энергетика в регионе существенно изменится из-за намерение обходиться без трубопроводного российского газа, прогнозирует Белова.

Ранее топ-менеджер ExxonMobil Питер Кларк счел поиск альтернатив российскому газу «сложной задачей» для Европы.