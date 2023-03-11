Аналитик Чирков заявил, что банкротство Silicon Valley Bank не приведет к кризису финсистемы США

Банкротство крупного американского банка Silicon Valley Bank (SVB) не послужит «триггером» к массовым банкротствам организаций на финансовом рынке США. Это объясняется спецификой клиентов SVB, которые были в основном заточены под инвестиции в технологические стартапы, — подобных банков в Соединенных Штатах не так много, приводит слова доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова газета «Известия».

«Крах банка Silicon Valley Bank сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов. Несмотря на масштаб, у этого банка очень специфический портфель клиентов, он был ориентирован на стартапы, крайне рискованные инвестиции», — заявил Чирков.

По этой причине он счел крах инвестиционного банка SVB «разовым банкротством». По словам Чиркова, гораздо более весомой предпосылкой к полномасштабному кризису финансовой системы США может стать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

«В последнее время в США фиксируется неоднократное повышение ключевой ставки, а это уже может способствовать банкротству многих финансовых учреждений. Обслуживание кредитов для банков становится очень дорогим. Кроме того, повышение процентных ставок делает активы банков менее ценными. Облигации, которые находятся в активах многих банков США, становятся намного дешевле», — заключил он.

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что глава обанкротившегося американского Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации. Эта мера была включена в заранее подготовленный план на случай возможного краха SVB.