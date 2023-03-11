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Правительство одобрило законопроект о судьбе конфискованной недвижимости

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Правительство России одобрило законопроект об улучшении механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью. Об этом сообщается 11 марта на сайте кабинета министров.

Правки затронут федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Распоряжением правительства новый законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Кроме того, кабмин одобрил сохранение права за военными, проходящими службу по контракту за пределами Российской Федерации или в ее отдельных регионах, а также их семьями на служебное жилье по прежним местам службы.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что суд конфисковал у экс-полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве.

В январе правительство России внесло в Государственную думу законопроект об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте вместо их ликвидации.

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