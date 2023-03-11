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Spiegel: Deutsche Bahn отказался отправлять гумпомощь на Украину бесплатно

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Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn («Дойче бан») отказалась в этом году на бесплатной основе доставлять гуманитарные грузы на Украину. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

После начала российской военной операции на Украине концерн начал перевозить помощь в республику бесплатно в знак поддержки.

«Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки», — пишет Spiegel.

С февраля 2022 года DB Cargo перевезла на Украину 1300 контейнеров с гумпомощью. По данным издания, транспортные расходы составили около €5 млн.

Ранее сообщалось, что Финляндия предоставит Украине гуманитарную помощь на €29 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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