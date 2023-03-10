Байден утверждает, что шаги США и ЕС привели к укреплению энергобезопасности

Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что сделанные за последние годы шаги США и ЕС привели к укреплению энергетической безопасности, передает ТАСС.

«Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности», — заявил американский президент, добавив, что речь также идет о национальной безопасности.

Также глава Белого дома Штатов напомнил, что США ранее обещали ЕС заместить своим сжиженным природным газом российский трубопроводный и отметил, что Вашингтон поставил вдвое больше топлива, чем обещал.

Ранее глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин заявил, что США могут полностью заменить российские нефть газ в Европе.

До этого помощник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от газа из России стало огромным стрессом для ФРГ.