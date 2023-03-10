«Укрэнерго»: в трех областях Украины применяются отключения электроэнергии

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что в Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины применяются отключения электроэнергии из-за повреждений оборудования. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

9 марта по всей территории Украины около пяти часов действовала воздушная тревога. Власти страны сообщали об ударах по энергетическим объектам в разных регионах.

Согласно сообщению «Укрэнерго», в результате ударов было значительно повреждено оборудование, в связи с чем в Житомирской и Харьковской областях действуют сетевые ограничения, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.

По информации компании, аварийные отключения действуют в Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в регионе был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

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24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.