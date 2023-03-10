Цены на газ в Европе выросли почти на 10%

Стоимость природного газа в европейских странах выросла почти на 10%, превысив $500 за тысячу кубометров к закрытию торгов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF взлетели до $534 за тысячу кубометров. Далее цены снизились до $514 за тысячу кубометров. Нынешние котировки до сих пор практически вдвое ниже прошлогодних значений и более чем в шесть раз ниже достигнутого максимума в $3500 за тысячу кубометров в августе 2022 года.

Эксперты связывают рост цен с похолоданием в странах северной Европы и Скандинавии.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявлял, что цены на газ в Европе могут продолжить свое падение и, скорее всего, к маю опустятся до $350 за тысячу кубометров. Эксперт отметил, что тренд на снижение цены на газ в Европе начался еще в декабре 2022 года.

До этого газета Financial Times писала, что у РФ осталось не так много инструментов для перевеса в энергетическом противостоянии с западными странами.