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США и их союзники за год заблокировали более $58 млрд активов россиян из-за санкций

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Соединенные Штаты совместно с союзниками по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с РФ на основании санкций собственности, за минувший год заморозили активы россиян на сумму более $58 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минфина.

«Члены целевой группы REPO успешно заблокировали <...> активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд», — указывается в документе.

В REPO рассказали, что отслеживали подпавшие под ограничительные меры российские активы по всему миру и работали над ограничением доступа россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе. Представители группы уточнили, что в течение года изымали люксовую недвижимость, яхты, самолеты, в результате чего удалось перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз активизирует работу по использованию заблокированных активов России в целях восстановления Украины.

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