Греф заявил о способности Сбера обеспечить беспрерывное обслуживание в сложных ситуациях

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о способности компании обеспечить беспрерывное обслуживание граждан РФ в самых сложных ситуациях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы совершенствуем наши модели защиты, и, я надеюсь, мы сумеем даже в самых сложных ситуациях обеспечить полноценное обслуживание граждан и наших компаний», — заявил глава компании.

Греф также заявил, что Сбер является «самым атакуемым субъектом в стране», однако компании удается быть абсолютно устойчивой в таких условиях.

Ранее первый заместитель председателя правления, член наблюдательного совета Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что новые вызовы требуют от членов советов директоров компании навыков стратегического и системного мышления, сотрудничества, умения быть лидерами изменений и уверенно себя чувствовать в ситуациях неопределенности.